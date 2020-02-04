В Москве арестовали писателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве арестовали писателя, который насиловал жену и ребенка

04.02.2020, 15:06, Новости дня

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", арестованным является 64-летний Артур Кронберг. По данным следствия, он подвергал 40-летнюю супругу физическому и сексуальному насилию. Кроме того, установлена его причастность к насилию над собственным ребенком 2012 года рождения.

Артур Кронберг известен как автор эротической прозы. В числе его произведений рассказы "Прожиточный минимум" и "Особая процедура".

Ранее сообщалось о жителе Астрахани, который в течение четырнадцати лет насиловал собственную дочь.

Источник: Вести



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