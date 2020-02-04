На Параде Победы покажут 24 образца новейшего вооружения

Министерство обороны РФ впервые покажет 24 новейших образца вооружения на Параде Победы 9 мая. Среди них системы противовоздушной обороны, танки, БМП, машины дистанционного минирования и береговые ракетные комплексы, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
В общей сложности, отметил министр, в торжествах на Красной площади примут участие 15 тысяч солдат и офицеров, а также 225 боевых машин и 150 летательных аппаратов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В годы Второй мировой войны войска гитлеровской Германии не смогли взять Хельсинки и Ленинград не потому, что их удачно защищали, и не потому, что был приказ не сдавать, а потому что нападавший решил: «Брать не будем». Об этом в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, заявил бывший советник президента РФ […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Посол РФ в США опроверг связь Москвы с группировкой хакеров / 5 декабря
- Нефть подешевела из-за китайского коронавируса / 23 января
- В Сирии погиб стрингер Russia Today / 11 января
- «Платон» на днях снова подорожает / 30 января
- «Мораль умерла под клацанье лайков». Соцсети обсуждают замглавреда Cosmopolitan Ukraine, которая высмеяла похороны Героя Украины Волочаева / 5 декабря
- NYT: Минюст расследует информационные утечки, связанные с экс-директором ФБР Коми / 17 января
- Календарь: 3 февраля — Иван Грозный учредил опричнину / 3 февраля
- В мире: Кто создал миф об «Украине-Руси» / 29 января