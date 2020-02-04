Не в числах кроется зло: Поклонская высказалась о новых автономерах с «числом зверя»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала россиян не бояться "числа зверя". Так она прокомментировала сообщение о том, что в Свердловской области может появиться новый – трехзначный – код автомобильных номеров.

"Вся эта история с автомобильными номерами выглядит провокацией: неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации, – написала Поклонская в Telegram. – Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха".

По мнению депутата, "кто-то захотел в очередной раз выставить верующих людей "дикими" и "дремучими".

"Давайте не играть по их правилам: перестаньте пугать себя и других", – обратилась Поклонская к своим подписчикам.

Она добавила, что поговорила на эту тему с богословами и пришла к выводу, что "пока нет антихриста, который получит власть над миром, это число не имеет никакого значения".

"Не в числах кроется зло. Даже в самой Библии есть страница под номером 666 – никто же ее не вырывает из Книги", – уточнила Поклонская.

3 февраля сообщалось, что в Екатеринбургской епархии раскритиковали проект МВД о внесении изменений в ведомственный приказ "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". Речь идет о нововведении, согласно которому в ряде регионов РФ могут появиться коды, состоящие из одинаковых символов. Для Москвы, к примеру, это 999, а для Среднего Урала – 666.

Источник: Вести

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