Украинец Горуна – второй лучший спортсмен 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр

Украинский каратист Станислав Горуна 30 января стал вторым в голосовании за лучшего спортсмена 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), сообщает официальный сайт организации.
Первое место заняла спортсменка из Индии Ранни Рампал, которая выступает в хоккее на траве. В открытом голосовании она набрала около 200 тысяч голосов. За Горуну свой голос отдали 92 тысячи респондентов.
В 2019 году Горуна завоевал золотую медаль на Европейских играх, которые проходили в Минске.
В IWGA включены те виды спорта, которые не представлены на Олимпийских играх.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В годы Второй мировой войны войска гитлеровской Германии не смогли взять Хельсинки и Ленинград не потому, что их удачно защищали, и не потому, что был приказ не сдавать, а потому что нападавший решил: «Брать не будем». Об этом в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, заявил бывший советник президента РФ […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае / 31 января
- Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по «Звездным войнам» отсрочили / 24 января
- Физическая активность снижает риск развития рака простаты в два раза / 6 декабря
- Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, двое украинских военных погибли – штаб ООС / 27 января
- Определены главные последствия ревности / 23 января
- Важное для водителей: штрафы за превышение будут начинаться с 3 000 рублей / 31 января
- На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем / 9 декабря
- Boeing обвинили в замедлении темпов роста ВВП США / 13 января