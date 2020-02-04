В РАН решили просить власти ускорить передачу Китаю препарата для лечения вируса

Российская академия наук собирается попросить правительство как можно скорее организовать отправку в Китай препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Глава академии отметил, что триазавирин, созданный в России, пока не зарегистрирован в Китае, однако китайские власти могут за две недели провести регистрацию препарата и начать его закупки, информирует РИА «Новости».

«Мы обратимся в правительство, чтобы процесс передачи этого препарата (Китаю, – прим. ВЗГЛЯД) произошел как можно быстрее», – сказал Сергеев.

«Действие этого препарата, я думаю, будет весьма эффективным», – добавил он.

При этом пока Китай не передал РФ штамм коронавируса, который необходим для создания вакцины, однако работа в этом направлении ведется.

«Передача штамма – это процесс, который требует и согласований и, как нам говорят наши китайские коллеги, терпения. Мы соответствующий запрос сделали, ответ на запрос в общем виде был доброжелательный, но конкретно пока (штамм) не передали», – сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Дипломат добавил, что «сотрудничество между профильными нашими специалистами и ведомствами – с нашей стороны это минздрав и Роспотребнадзор, с китайской стороны – госкомитет КНР по здравоохранению – диалог налажен, диалог ведется, обмены тоже есть». Он выразил надежду, что вопрос передачи штамма будет решен, так как «это поможет продвинуться по пути создания вакцины».

«Но пока и без штамма соответствующая работа ведется, на первом этапе очень важно было создать какие-то тестовые схемы, и независимо и нашим китайским коллегам, и нашим докторам, в общем, это удалось», – сказал посол.

Напомним, китайские ученые испытывают российский препарат от коронавируса «Триазавирин». Ранее этот препарат оценили в Роспотребнадзоре.

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что «Белые каски» и террористы завершили съемку постановочного видео о «применении» сирийскими войсками «отравляющих веществ». «По информации, поступившей в российский ЦПВС около 16.00 мск из нескольких независимых источников, сегодня в населенном пункте Зерба зоны деэскалации Идлиб представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного […]