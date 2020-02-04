Путин попросил не доводить Минфин до инфаркта

Президент Владимир Путин на встрече с общественниками призвал аккуратно относиться к теме перераспределения налогов, чтобы не доводить представителей Минфина «до инфаркта».

Общественники спросили у Путина, можно ли сделать так, чтобы предприниматель поддерживал дополнительными налоговыми отчислениями именно свой город, если он этого хочет, на что вице-премьер Татьяна Голикова заметила, что все зависит от распределения налогов между уровнями бюджетной системы, передает РИА «Новости».

«Да, да, да, да. Но если он там зарегистрируется, та часть налога, которая должна пойти в то место, где он зарегистрирован, пойдет неизбежно. Это совершенно очевидно», – отреагировал президент.

Он заметил, что перераспределение этого расщепления – это «отдельная тема».

«Это нужно сначала Министерство финансов целиком отправить в Министерство здравоохранения, чтобы их там полечили, а потом уже… там сложный вопрос. Они там все в инфаркт сразу свалятся. Поэтому к этому надо очень аккуратно относиться, к перераспределению налогов», – пошутил Путин.

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