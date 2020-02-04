Ростех доработает композитную тормозную систему для авиации

Ростех доработает композитную тормозную систему для авиации

04.02.2020, 15:04, Разное

Компания Ростех доработает композитную тормозную систему для использования в структуре шасси авиации. Холдинг «Технодинамика» в составе корпорации приступил к испытаниям новинки.
Система создана с использованием композиционных углеродных материалов. Это открывает возможность превосходить по функциональным параметрам известные в мире аналоги. При этом отмечен ряд преимуществ в виде роста прочности, повышения основных параметров и надёжности, передает «ПолитЭксперт».

Член дирекции Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новый подход понизит затраты на техобслуживание. В целях изготовления используются композиты из углеволокна российского производства. Игорь Насенков, гендиректор «Технодинамики», выразил уверенность в создании инновационных систем торможения нового поколения с применением в составе вертолётов и самолётов.

«Испытания фрикционных параметров показали позитивные результаты. Высокая износостойкость дисков в комплекте с противодействием перегреву обеспечивают разработке место конкурента для существующих иностранных аналогов», – отметил гендиректор компании.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Компания Ростех доработает композитную тормозную систему для использования в структуре шасси авиации. Холдинг «Технодинамика» в составе корпорации приступил к испытаниям новинки. Система создана с использованием композиционных углеродных материалов. Это открывает возможность превосходить по функциональным параметрам известные в мире аналоги. При этом отмечен ряд преимуществ в виде роста прочности, повышения основных параметров и надёжности, передает «ПолитЭксперт». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика