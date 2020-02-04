Ростех доработает композитную тормозную систему для авиации

Компания Ростех доработает композитную тормозную систему для использования в структуре шасси авиации. Холдинг «Технодинамика» в составе корпорации приступил к испытаниям новинки.
Система создана с использованием композиционных углеродных материалов. Это открывает возможность превосходить по функциональным параметрам известные в мире аналоги. При этом отмечен ряд преимуществ в виде роста прочности, повышения основных параметров и надёжности, передает «ПолитЭксперт».
Член дирекции Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новый подход понизит затраты на техобслуживание. В целях изготовления используются композиты из углеволокна российского производства. Игорь Насенков, гендиректор «Технодинамики», выразил уверенность в создании инновационных систем торможения нового поколения с применением в составе вертолётов и самолётов.
«Испытания фрикционных параметров показали позитивные результаты. Высокая износостойкость дисков в комплекте с противодействием перегреву обеспечивают разработке место конкурента для существующих иностранных аналогов», – отметил гендиректор компании.
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Последнее: Компания Ростех доработает композитную тормозную систему для использования в структуре шасси авиации. Холдинг «Технодинамика» в составе корпорации приступил к испытаниям новинки. Система создана с использованием композиционных углеродных материалов. Это открывает возможность превосходить по функциональным параметрам известные в мире аналоги. При этом отмечен ряд преимуществ в виде роста прочности, повышения основных параметров и надёжности, передает «ПолитЭксперт». […]
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