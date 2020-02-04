На фото в Сети показан дизайн фронтальной камеры смартфона Vivo IQOO 3

Инсайдер опубликовал в Сети фотоизображение нового игрового флагмана Vivo IQOO 3, демонстрирующее дизайн фронтальной камеры смартфона. Специалисты полагают, что на фото, помимо IQOO 3, присутствует Oppo Find X2.

Впервые изображение появилось в китайской социальной сети Weibo. Эксперты, изучившие внешний вид смартфона, обнаружили у него четыре кнопки, одна из которых необходима для вызова искусственного интеллекта Jovi. Поскольку смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев, вероятно, они могут получить OLED-дисплей.

Более подробные технические характеристики игровых флагманских смартфонов Vivo IQOO 3 и Oppo Find X2 на сегодняшний день отсутствуют. Но учитывая их скорый запуск, первая публичная демонстрация возможностей гаджетов должна состояться в ближайшие месяцы.

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