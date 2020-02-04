Матвиенко предрекла тяжелые последствия для мировой экономики из-за коронавируса

Вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вот сейчас в Китае такая беда случилась, последствия очень тяжелые будут для мировой экономики, это минимум 1% падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров, Китай, там будут серьезные экономические последствия, они отразятся и на нас, уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается, никто не может сказать, когда этот процесс остановится», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

В то же время министр энергетики Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти.

«Я сейчас не готов говорить конкретные предложения, потому что ещё раз говорю — сейчас важно оценить ситуацию и оценить правильные прогнозы. Очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи», – сказал Новак в ответ на вопрос, согласна ли РФ на дополнительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ из-за текущей ситуации на рынке.

«Мы с нашими коллегами по ОПЕК+ находимся в постоянном контакте, мы мониторим ситуацию — как влияет ситуация, связанная со снижением экономической активности в целом на потребление и на спрос нефти», – добавил он, передает РИА «Новости».

Новак также отметил, что технический комитет ОПЕК+ с участием российских специалистов сегодня рассматривает отчет ОПЕК о текущей ситуации и прогнозах по рынку нефти.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом обсудил ситуацию на мировом рынке углеводородов. Вечером того же дня стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года. Bloomberg сообщало, что такая ситуация на рынке нефти возникла из-за падения спроса в Китае на 20% из-за коронавирусной инфекции.

На утром вторника в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





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Последнее: Вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Вот сейчас в Китае такая беда случилась, последствия очень тяжелые будут для мировой экономики, это минимум 1% падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров, Китай, там будут серьезные экономические последствия, они […]