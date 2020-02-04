Путин предложил разрешить старшекурсникам педагогических вузов преподавать в школах

Президент Владимир Путин счел верной идею внести в законодательство поправку, разрешающую старшекурсникам педагогических институтов преподавать в школах.

На встрече с представителями общественности к главе государства обратилась учительница младших классов из Череповца Виктория Смирнова, которая посетовала на нехватку кадров в школах. Она предложила привлечь к работе студентов педагогических институтов последних курсов, для чего потребуется скорректировать законодательство.

Путин отметил, что эксперты и депутаты выступали против привлечения к преподаванию специалистов в различных областях именно из-за отсутствия у них педагогического образования. «Но почему не разрешать студентам старших курсов (преподавать в школе), я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы», – сообщил президент учительнице.

По его мнению, в законодательство можно внести соответствующее изменение. «Вот это будет поправка Смирновой», – под смех собравшихся заключил глава государства, передает ТАСС.

В то же время один из участников встречи заявил, что сегодня в отношении вузов существует некоторая жесткость нормативно-правовых документов, которые сдерживают их гибкость и вариативность. Так, в существующих федеральных государственных образовательных стандартах существуют ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООП), которые носят рекомендательный характер, однако по факту являются обязательными.

Президент отметил, что, в соответствии с действующим законом, ПООП носят рекомендательный характер. «Это не обязательные рекомендации, они подготовлены специалистами, и специалистами, я считаю, высокого класса, для того, чтобы просто дать ориентиры коллегам на местах в конкретных учебных заведениях, то есть, ориентиры, на что специалисты высокого класса считают, нужно обратить внимание», – сообщил Путин.

Он также добавил, что в настоящее время в отношении вузов сложилась неправильная правоприменительная практика. «Никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения. То, что вы сказали, просто неожиданно, просто не верно сложившаяся правоприменительная практика. Ее нужно будет поменять», – добавил глава государства, поручив министру науки и высшего образования разобраться в проблеме.

Также Путин выступает за то, чтобы сделать второе высшее образование бесплатным. Однако, по его словам, решение этого вопроса упирается в нехватку финансирования, поэтому нуждается в дополнительной проработке. «Над этим надо поработать. Я – ваш сторонник, просто над этим надо поработать», — сказал президент в ответ на просьбу одного из участников встречи с общественностью проработать возможность получать два бесплатных высших образований, что позволило бы выращивать уникальных специалистов, работающих на стыке нескольких дисциплин.

В то же время, президент подчеркнул, что «это же все финансы, особенно, если речь идет о бесплатном обучении на бюджетных местах». «Это вопрос только денег. Но к этому надо идти», – сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что «междисциплинарка чрезвычайно важна». «Открытия наиболее значимые совершаются на стыке дисциплин и наук. Это всем уже понятно, всем очевидно. Все больше и больше нужны специалисты на междисциплинарной основе», – заметил глава государства.

Путин напомнил, что в своем послании парламенту сообщил о необходимости дать возможность студентам переориентироваться со второго – третьего курса на другую специализацию. «Это требует жизнь. Рынок труда очень быстро меняется», – отметил он.

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Последнее: Президент Владимир Путин счел верной идею внести в законодательство поправку, разрешающую старшекурсникам педагогических институтов преподавать в школах. На встрече с представителями общественности к главе государства обратилась учительница младших классов из Череповца Виктория Смирнова, которая посетовала на нехватку кадров в школах. Она предложила привлечь к работе студентов педагогических институтов последних курсов, для чего потребуется скорректировать законодательство. […]