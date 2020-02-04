Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

04.02.2020, 14:51, Новости дня

Новый американский посол в Москве Джон Салливан в среду в числе других дипломатов вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония вручения состоится в Кремле 5 февраля и станет первой в 2020 году, передает РИА «Новости».

Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря. Посольство США заявило, что Салливан, который прибыл в Москву 16 января, надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.



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