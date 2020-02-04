Прототип авиадвигателя «Кортежа» решили испытать в летающей лаборатории

Демонстратор авиадвигателя, созданного на базе автомобильной силовой установки «Кортежа», испытают в летающей лаборатории (ЛЛ) до конца 2021 года, следует из текста госконтракта, подписанного между Минпромторгом и Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).
В контакте указано, что с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го будет изготавливаться экспериментальный образец двигателя-демонстратора АПД-500 №2 для испытаний в составе ЛЛ или экспериментального летательного объекта, передает РИА «Новости».
Также в течение этого срока двигатель должен быть установлен на ЛЛ, подготовлены необходимые разрешающие документы и проведены испытания в составе летающей лаборатории.
До конца 2022 года планируется разработать техническое задание на создание семейства двигателей демонстраторов в классе мощности 220 и 500 л.с. для легких летательных аппаратов разного назначения на основе силового агрегата автомобильных двигателей.
Мероприятия проводятся в рамках научно-исследовательской работы «Адаптация-2020». ЦИАМ выиграл соответствующий конкурс стоимостью 567 млн рублей.
Напомним, в ноябре в ЦИАМ рассказали, что завершена научно-исследовательская работа по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный.
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Последнее: Демонстратор авиадвигателя, созданного на базе автомобильной силовой установки «Кортежа», испытают в летающей лаборатории (ЛЛ) до конца 2021 года, следует из текста госконтракта, подписанного между Минпромторгом и Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). В контакте указано, что с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го будет изготавливаться экспериментальный образец двигателя-демонстратора АПД-500 №2 для […]
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