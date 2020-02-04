Ким Кардашьян показала свой дом и рассказала, почему ни разу не плавала в роскошном бассейне

Ким Кардашьян и Канье Уэст пригласили съемочную команду журнала Architectural Digest к себе домой, чтобы провести экскурсию и поделиться интересными историями о своем особняке. Журнал, обложку которого украсил холл футуристического особняка пары в Лос-Анджелесе, увидит свет в марте. А пока в сети появилось анонсирующее видео, в котором супруги отвечают на разные вопросы касательно своего жилья.

Обложка номера AD с домом Ким Кардашьян и Канье Уэста

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)3 Фев 2020 в 10:54 PST

Так, в одной из карточек от интервьюера Ким попался такой вопрос: «Когда вы последний раз купались в бассейне?». Ответ Ким удивил всех, а особенно ее супруга Канье, который не удержался и вскрикнул: «Что?!».

Если честно, я никогда не плавала в нашем бассейне. Вы можете в это поверить? Но, милый, мне очень нравится наш бассейн.

Строительство огромного бассейна на нулевом этаже дома обошлось супругам в 50 тысяч долларов. Для этого им пришлось реконструировать свое жилье и растянуть время стройки.

Ким Кардашьян и Канье Уэст в своем доме с детьми

На поместье в элитном районе Хидден-Хиллз супруги потратили 20 миллионов долларов. Еще в 2013 году, когда их старшая дочь Норт была совсем малышкой, они купили дом своей мечты и четыре года делали в нем ремонт. По словам Ким, весь их особняк спроектирован так, чтобы было удобно детям. Однако кое-что, о чем мечтали малыши, да и она сама, Ким так и не удалось претворить в жизнь.

Мне очень хотелось иметь джакузи. Да и дети любят в нем плавать. Вы можете поверить, что у нас нет джакузи? Канье сказал, что отдельно стоящее джакузи выглядит «странно»,

— жаловалась Ким.

Но весь наш бассейн, как джакузи, в нем очень тепло,

— продолжили тему супруги. Ким Кардашьян

Рассказывая о вещах, которые любят их дети, Ким и Канье попытались объяснить, как они объединили свою любовь к футуризму и дизайну и желание создать kids friendly обстановку дома.

Норт была нашим источником вдохновения. Мы проектировали все таким образом, чтобы дети потом могли кататься на скейтбордах на заднем дворе. Норт нравится заниматься гимнастикой, танцами, играть на пианино — у нее есть все для этого,

— рассказывают супруги.

Ну и еще один секрет — мы не воспринимаем все это слишком серьезно. Мы не фанатики. Дети катаются на своих скутерах по коридорам и прыгают по дизайнерским столам Axel Vervoordt. Этот дом — пример того, что наша жизнь построена вокруг детей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми — Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом

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