Нас ждут до -10 °С и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами – синоптик

5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.
«Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и собственно в Карпатах. На севере Украины и значительной части не горного запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет – чар нашей Петры так далеко не хватит», – написала Диденко.
По ее данным, температура воздуха в Украине 5 февраля будет от -1 °С до +3 °С. На юге +5 °С…+10 °С, однако и там похолодает 6 февраля.
«В Киеве отношения с циклоном будут неординарными. Сильный штормовой ветер 5 февраля точно зацепит столицу, а вот с осадками – сложнее. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром – снег и мокрый снег. Циклон похозяйничает все же в Киеве, однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому от столицы осадки вообще отодвинутся», – отметила синоптик.
Она добавила, что к концу недели похолодание в Украине усилится.
«Нас ждут даже до -10 °С и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами», – добавила Диденко.
Наш завтрашній циклон назвали.Його ім`я — Petra. Карта 2.Отже, циклон Petra 5-го лютого спричинить складну погоду в…
Posted by Наталка Діденко on Teisipäev, 4. veebruar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко. «Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и собственно в Карпатах. На севере Украины и значительной […]
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