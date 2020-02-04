Во Франции убили блогера из Чечни, критиковавшего Кадырова

Чеченский блогер Имран Алиев был убит в городе Лилль во Франции. Об этом 1 февраля сообщил другой чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в Telegram.

По словам Абдурахманова, тело Алиева нашли в одном из отелей города Лилль со следами насильственной смерти. Родные уже опознали тело.

Блогер также назвал и имя возможного подозреваемого в убийстве – Усман Мамадиев. Последний на протяжении недели жил у Алиева, затем вместе с ним отправился во Францию, где в одной из гостиниц города Лилль усыпил блогера, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом в горло, сообщил Абдурахманов. Он добавил, что на данный момент вероятный убийца уже уехал из Франции и находится в Чечне.

Как пишет «Коммерсантъ», Алиев вел видеоблог под псевдонимом Мансур Старый. В своих роликах он весьма нелицеприятно высказывался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, используя в том числе нецензурную лексику.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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