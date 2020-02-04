Путин заявил, что предложил поправки к конституции РФ не для того, чтобы продлить свои полномочия

Президент России Владимир Путин утверждает, что поправки в конституцию страны предложены не для продления его полномочий. Об этом он заявил на встрече с общественностью города Череповец 4 февраля. Встречу транслировал телеканал «RT на русском».

По словам Путина, за годы работы президентом и председателем правительства РФ он убедился, что не все вещи «работают так, как должны».

«По конституции у нас муниципалитеты не связаны с государством. А должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной, с ее интересами. То же самое во многих других областях. Поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», – сказал глава Кремля.

Он предположил, что всенародное голосование по поводу изменений в основной закон РФ пройдет в разумные сроки.

«Я и предложил это для того, чтобы путем этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. А если приняты, чтобы никто не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. Нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», – заявил Путин.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Ряд экспертов полагает, что таким образом Путин пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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