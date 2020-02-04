Си Цзиньпин собрался приехать в Москву на День Победы

В торжествах по случаю Дня Победы в Москве планируется участие председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
«Приглашение на празднование Дня Победы 9 мая у председателя КНР Си Цзиньпина есть», – передает его слова РИА «Новости».
У него спросили, подтвердили ли приезд китайского лидера в Москву в Пекине, на что посол сообщил, что участие Си Цзиньпина «в мероприятиях планируется».
Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также приедет на День Победы в Москву.
В Кремле отмечали, что пока не публикуют списки высокопоставленных гостей, которые намерены посетить Москву 9 мая, так как не от всех еще получены ответы. В частности, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ пока не направляла приглашение властям Польши.
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Последнее: В торжествах по случаю Дня Победы в Москве планируется участие председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов. «Приглашение на празднование Дня Победы 9 мая у председателя КНР Си Цзиньпина есть», – передает его слова РИА «Новости». У него спросили, подтвердили ли приезд китайского лидера в Москву в Пекине, на что посол […]
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