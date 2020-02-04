В Крыму предложили ответные меры по возможным искам Украины

России необходимо подготовить контрмеморандум по возможным претензиям и искам Украины к российской стороне, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов.

«Нам необходимо перестать «отсиживаться в окопах» и самим переходить в полномасштабное наступление на юридическом фронте, забросать Украину и страны Запада исками в связи с их варварской санкционной политикой, которая ведет к грубейшему нарушению прав человека», – цитирует РИА «Новости» Молохова.

По его словам, совместно с крымчанами необходимо подготовить полноценный контрмеморандум по претензиям и искам украинской стороны к России.

Молохов добавил, что в документе необходимо затронуть факты провокаций, блокад и диверсий Украины в отношении Крыма, а также преследования крымчан по политическим мотивам.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых исков против РФ в международные судебные инстанции.





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