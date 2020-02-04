Людмила Гурченко придерживалась особой диеты для сохранения стройности и красоты

Российская певица и киноактриса Людмила Гурченко еще при жизни раскрыла секрет, позволяющий ей всегда оставаться стройной. На праздновании своего 75-летнего юбилея в 2010 году исполнительница пояснила о своей особой диете, при этом перечисленные продукты не только не вредят здоровью, но позволяют сохранить молодость и красоту.

Людмила Гурченко придерживалась дробного питания. Она ела пять раз в день, но употребляла небольшие порции. Кроме того, актриса советовала правильно сочетать продукты для быстрого и лучшего их усвоения, а также насыщения организма витаминами и микроэлементами. Легендарная кинозвезда полностью исключила из рациона белый сахар, калорийные соусы, острую и соленую пищу и ограничивала потребление животных жиров. Людмила Гурченко была уверена, от вкусной пищи отказываться полностью нельзя, чтобы поддерживать хорошее настроение, но алкоголь она никогда не пила и исключений для этого не делала. В основном все блюда знаменитость готовила на пару или тушила, а жареную еду почти не употребляла.

Среди наиболее популярных в своем рационе блюд Людмила Гурченко отмечала каши на молоке, омлет из 2 яиц и нежирного молока, фруктовые салаты и йогурты, а также обезжиренный творог, в который она иногда добавляла мед или джем. На обед и ужин легенда отечественного кино обычно ела овощной суп, куриный бульон и тушеные овощи. Чай звезда пила с горьким шоколадом.

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