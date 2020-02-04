В Госдуме попросили не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил на имя премьера Михаила Мишустина обращение, попросив его отложить внесение в Думу проектов Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального КоАП.

«К сожалению, содержательная часть вышеуказанных документов вызвала неоднозначную, зачастую негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества», – приводит ТАСС текст письма Лысакова.

Он отметил, что негативная реакция связана с «общим репрессивным уклоном, не всегда обоснованным значительным ужесточением санкций» – в частности, в отношении водителей.

«Специалистами отмечается тот факт, что, например, разные разделы новой редакции КоАП РФ («Общая часть», «Особенная часть», «Субъекты административной юрисдикции») готовились разными группами авторов», – указывает депутат.

Он отметил, что с учетом обозначенных сроков внесения документа в Госдуму в марте 2020 года, видна «явная спешка», на что указывают «грамматические, пунктуационные и прочие ошибки, противоречия и несогласованность разных частей новой редакции КоАП». Депутат подчеркнул, что внесение такого законопроекта может негативно отразиться на репутации нового состава правительства.

«Учитывая то, что столь серьезные изменения административного законодательства, касающиеся прав и свобод граждан и юридических лиц РФ, не терпят спешки и нуждаются в качественном и адекватном подходе, убедительно прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, приостановить сроки внесения в Государственную думу ФС РФ вышеуказанных нормативных правовых актов, дав указание о проведении независимого научного аудита их содержательной части в целом», – говорится в обращении.

Минюст опубликовал проект нового КоАП 31 января. Однако в Госдуме заявили, что проект КоАП не соответствует целям послания президента РФ Владимира Путина.

Сообщалось, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений, при этом в восемь раз увеличится количество составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в новом КоАП, в частности, хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.

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