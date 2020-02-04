Восстановление Ярмоленко после травмы займет в два раза больше времени, чем ожидалось – СМИ

Восстановление украинского полузащитника «Вест Хэма» после травмы бедра займет в два раза больше времени, чем ожидалось ранее.

26 декабря украинский ресурс «Команда №1» сообщил, что у Ярмоленко диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра, а на восстановление уйдет около трех-четырех недель.

3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.

Таким образом, полузащитник пропустит матчи чемпионата Англии против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» и, вероятно, матч против «Саутгемптона», который запланирован на 29 февраля.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против «Саутгемптона».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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