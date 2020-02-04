Медики напомнили о риске заражения птичьим гриппом после употребления куриного мяса и яиц

Угроза, связанная с короновирусом в Китае, отодвинула на второй план информацию об опасности так называемого птичьего гриппа, вновь вспыхнувшего в этой стране. Медики напомнили о вероятности заражения вирусом H5N1 после употребления куриного мяса и яиц.

Специалисты выделили штамм гриппа на одной из ферм в провинции Хунань, борющейся с новым короновирусом. Согласно поступившей информации, в эпицентре массово гибнут куры, поражает она также и другие виды домашних и диких пернатых. Стремясь предотвратить опасность распространения болезни, правительство страны распорядилось уничтожить около 18 тысяч особей. Способность передаваться человеку и высокая смертность до 60%, по данным ВОЗ, вызывает необходимость напомнить, что контакт с инфицированными птицами чрезвычайно опасен.

На данный момент не зафиксировано случаев заражения данным видом гриппа после употребления в пищу яиц или мяса кур. Однако постоянно мутирующий вирус не исключает такой опасности в дальнейшем, поэтому необходимо помнить о правилах употребления продуктов питания. Следует отказаться от яиц всмятку и готовить их только вкрутую, тщательно мыть руки с мылом в теплой воде, использовать отдельную посуду для сырой и приготовленной пищи.

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