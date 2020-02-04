Китайское антидопинговое агентство остановило работу из-за вируса

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) временно приостановило работу из-за распространения коронавируса в стране, сообщило Международное агентство по тестированию (ITA).
«В данной ситуации мы вынуждены действовать осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов и официальных лиц, проводящих тестирование. Мы признаем важность антидопинговых мероприятий, но приоритетной задачей является забота о здоровье людей. Как только ситуация улучшится, CHINADA постепенно возобновит работу», – передает РИА «Новости» сообщение ITA.
«До Игр-2020 в Токио осталось еще шесть месяцев. Вполне вероятно, что это (вспышка пневмонии) окажет влияние на тестирование в Китае, и нам придется искать решения», – добавили там.
Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.
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