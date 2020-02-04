Власти Омска объяснили ситуацию со школьными завтраками за 5 рублей

В министерстве образования Омской области опровергли сообщения о выделении 5 рублей в день на школьные обеды в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.

Ранее в омских СМИ появились сообщения об обеспечении горячим питанием школьников на 5 рублей в день. При этом портал «Город 55» сообщал, что министерство образования Омской области якобы выделило эти средства в рамках реализации поручения президента Владимира Путина. Однако в пресс-службе ведомства рассказали, что в данном случае речь идет «о рутинной истории».

«В СМИ это связали, в частности, с инициативой, озвученной в послании президента. Заявляем, что это не соответствует действительности. То, о чем было изначально написано, не имеет никакого отношения к реализации инициативы президента. В данном случае речь идет о ежегодном финансировании дотаций на горячее организованное питание в школах», – рассказал «Ридусу» глава пресс-службы министерства образования Омской области Илья Крылич.

Он подчеркнул, что каждый год в начале января министерство образования издает приказ о том, что из областного бюджета в качестве меры социальной поддержки семьи на дотацию выделяется 5 рублей, еще 5 рублей выделяется из местных бюджетов. Итого получается сумма 10 рублей. В 2018 году этой мерой поддержки в регионе воспользовалось более 50 тыс. детей.

«Стоимость завтрака или обеда варьируется от территории к территории. Можно питаться исключительно на дотацию. Это будет горячий напиток плюс блюдо. Можно добавлять средства из семьи, тогда это будет несколько расширять возможности по питанию. Суммы разные. На селе завтрак стоит 25 рублей, в городе 35 рублей. Обед на селе можно купить за 40-60 рублей, в городе он обойдется около 75 рублей», – рассказал Крылич.

Он отметил, что дотацией имеют право воспользоваться семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного регионального минимума. Относительно поручения президента в министерстве образования сообщили, что подготовка идет в соответствии с графиком.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

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