«Открытые медиа» нашли спонсора Мишустиных в материалах уголовного дела

После того как Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, из которого следует, что семья нового премьер-министра России Михаила Мишустина владеет имуществом на 2 млрд 820 млн рублей, «Открытые медиа» получили документы, подтверждающие, что Александр Удодов, передавший один дом и две квартиры семье Мишустина фигурирует в материалах уголовного дела о хищениях млрд рублей.

В апреле 2011 года «Коммерсантъ» и РБК сообщали, что правоохранители расследовали попытку хищения 2 млрд рублей под видом возмещения НДС. Организатором схемы источники обоих изданий называли Александра Удодова, подчёркивая, что он хорошо знаком с Мишустиным. Однако в дальнейшем знакомый Мишустина практически исчез из этой истории. В мае 2014 года в СИЗО был отправлен крупный питерский бизнесмен, бывший сенатор от Ненецкого округа Александр Сабадаш. Он и считается главным организатором схемы.

Источник «Открытых медиа» предоставил обвинительное заключение по делу за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Дениса Никандрова. Фамилия Удодова встречается в документе 106 раз. Следователи допрашивали Удодова дважды — 18 апреля и 12 декабря 2013 года, оба раза в статусе свидетеля.

Судя по материалам дела, всего за период с декабря по конец марта Удодов и Сабадаш созвонились более 200 раз, а Удодов и Темкин — 84 раза.

«Я был у друга нашего (…), поговорил с ним, что-то он как-то напряжен, [потому что] эти напряжены, кастрюли», — говорил Темкин Сабадашу во время одного из звонков. В пояснении к прослушке уточняется: «друг» — вероятно, Удодов, «кастрюли» — сотрудницы налоговой инспекции. Сабадаш не всегда был доволен Удодовым. «Саша такой же хоккеист, как и ты, там помню, <нецензурное выражение>, а тут не помню. Только про деньги помнит», — ругался Сабадаш Темкину во время другого разговора.

Роман Темкин был задержан и допрошен 6 апреля. В своих показаниях он упоминал и Александра Удодова. На следующий день спецназ ворвался с обыском в квартиру, где был прописан Удодов. Однако ареста так и не последовало.

Напомним, квартиры, которые сейчас находятся в собственности у детей Михаила Мишустина, ранее принадлежали Александру Удодову через его фирму ИСТКОМ. Вот как описал ФБК их передачу: «Мишустин, видимо, захотел эти квартиры для своих детей. Но нельзя же, чтобы дети налогового министра получили квартиры от налогового мошенника? Поэтому 4 мая 2018 года их покупает ресторатор Новиков. И через четыре месяца он продает одну квартиру Алексею Мишустину. А потом ждёт. Ведь если вторую квартиру отдать Александру Мишустину, студенту из Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра. Поэтому Новиков выжидает ещё пять месяцев и продает квартиру Александру Мишустину, как только тому исполняется 18 лет. И папа может говорить: «Да я ничего не знаю. Какие-то квартиры. У меня взрослые дети».

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