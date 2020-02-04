Названы 5 правил для продления молодости организма. Сегодня антивозрастная медицина имеет ряд решений, однако даже простые принципы помогают отсрочить старость при регулярном соблюдении рекомендаций.

Ключевым пунктом является водный баланс, помогающий сохранить красоту. Ежедневно организму требуется порядка 1,5-2,5 л жидкости. При этом речь касается обычной чистой воды. Это не относится к супу, кофе, чаю и прочим производным. Эксперты советуют начинать день со стакана воды, поскольку это положительно влияет на кожу и эффект достаточно быстрый. Недостаток воды в организме приводит к быстрому появлению морщин. Вся суть заключается в коллагене, ответственном за эластичность кожи. С течением возраста этот белок теряет влагу.

Важно контролировать питание, а также снизить общий уровень потребления калорий. Невзирая на то, что такое решение является достаточно простым, они отличаются высокой эффективностью. Голодать не требуется, однако периодически уменьшать питание на 20% может оказаться положительным решением. Предпочтение рекомендуется отдавать растительной пище, содержащей большое количество витаминов.

Молодость продлевает увлечение спортом с циклической нагрузкой на организм. К таковым можно отнести бег, велосипед, прыжки, плавание и другие. Они ускоряют работу сердца. Дыхательные гимнастики также оказывают пользу коже. Важно контролировать психологическое состояние и отдавать предпочтение полезной информации, избегая депрессивных новостей. При этом небольшой стресс может оказать помощь. Завершает список использование заместительной гормональной терапии. При осторожном применении процедуры можно получить хорошие результаты.

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