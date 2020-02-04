В заброшенной воинской части Петербурга нашли тела четырех человек

В заброшенной воинской части Приморского района Петербурга нашли тела четырех человек, информирует ГСУ СК по городу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел «в заброшенном здании, расположенном в Приморском районе тел двух женщин и двух мужчин, без определенного места жительства и занятий, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК «Причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте ведомства.
По данным «Фонтанки», здание является частью заброшенной воинской части.
Рядом с телами нашли канистру с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости.
«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», – добавили в СК.
Ранее на Алтае школьники отравились, выпив неизвестную жидкость из найденной бутылки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В 1995 году внезапная смерть оборвала жизнь преуспевающего советского и российского фигуриста Сергея Гринькова. Он добивался успехов на льду, женился на своей партнерше, родившей ему дочь, но из-за внезапного инфаркта в 28-летнем возрасте скончался прямо на тренировке. С пяти лет Сергей Гриньков начал заниматься фигурным катанием. Он мечтал о карьере спортсмена-одиночника, но тренеры сочли, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ани Лорак подвела итоги уходящего 2019 года: «Меня предавали с разных сторон» / 27 декабря
- Елена Летучая получила работу на канале СТС / 19 января
- Мнение: «Проевропейское» решение / 23 декабря
- Офшорный президент: появилось расследование о состоянии Зеленского / 24 декабря
- Мнение: Настоящие новогодние супергерои России / 31 декабря
- Медики предупредили о вреде яичницы на завтрак / 13 декабря
- Психолог Альдо Сивико рассказал, почему не срабатывают новогодние обещания / 30 декабря
- Мнение: Война — это модно / 20 января