В заброшенной воинской части Петербурга нашли тела четырех человек

В заброшенной воинской части Приморского района Петербурга нашли тела четырех человек, информирует ГСУ СК по городу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел «в заброшенном здании, расположенном в Приморском районе тел двух женщин и двух мужчин, без определенного места жительства и занятий, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК «Причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте ведомства.

По данным «Фонтанки», здание является частью заброшенной воинской части.

Рядом с телами нашли канистру с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», – добавили в СК.

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