Лавров посетит Венесуэлу в рамках латиноамериканского турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу посетит Венесуэлу, тем самым продемонстрировав поддержку президенту Николасу Мадуро – социалисту, которого Вашингтон хочет отстранить от власти.

Россия помогла Мадуро пережить политический кризис, в то время как США ввели против Каракаса санкции. Вместе с десятками других стран США признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо легитимным временным лидером Венесуэлы.

Лавров, который занимает пост главы российского МИДа с 2004 года, вылетает в Латинскую Америку в среду. Он сделает остановку на Кубе, после чего в четверг посетит Мексику и отправится в Венесуэлу на следующий день.

Его поездка происходит вскоре после турне госсекретаря Майка Помпео по четырем бывшим республикам Советского Союза – региона, который Москва считает своей вотчиной. Глава американской дипломатии побывал в Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

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