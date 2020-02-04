Защита пожаловалась на отказ Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым

Защита пожаловалась на отказ Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым

04.02.2020, 14:12, Новости дня

Защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ведомства извиняться за незаконное уголовное преследование, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Надзор над уголовным делом, по которому проходил Голунов, осуществляет непосредственно Генпрокуратура, поэтому именно ее представители должны принести журналисту извинения», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Напомним, 22 января Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.



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