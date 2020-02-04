«У него нет яичек, и, похоже, у него есть влагалище». Свидетельница по делу Вайнштейна рассказала о его гениталиях

Свидетельница по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна актриса Джессика Манн в суде описала его половые органы. Об этом сообщает E!Online.

«Я подумала, что он либо изувечен, либо интерсексуал. У него были сильные шрамы, которых я не видела прежде, как от ожога. У него нет яичек, и, похоже, у него есть влагалище», – рассказала Манн.

Манн добавила, что Вайнштейн употреблял препараты, чтобы вызвать эрекцию, а также источал отвратительный запах: «Он пах как фекалии», – поделилась воспоминаниями актриса.

Также она прзналась, что продюсер мочился на нее.

По словам Манн. у нее были как добровольные половые контакты с Вайнштейном, так и дважды – насильственные.

Суд над Вайнтшейном начался 6 января.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

Кроме актрис Розанны Аркетт и Роуз Макгоуэн, о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна, заявили их коллеги Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Люсия Столлер, Мира Сорвино (всего 87 женщин).

После публикаций в СМИ Weinstein Company уволила Вайнштейна.

25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили обвинения, он их не признал.

В окружной суд Манхэттена было подано три иска. Один – от актрисы Люсии Эванс, утверждавшей, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке. В октябре 2018 года суд снял с продюсера обвинения по этому эпизоду.

Иски двух женщин – об изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году – остаются в силе.

В августе 2019-го Вайнштейну предъявили два новых обвинения. В частности, по словам прокуроров, актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в телесериале «Клан Сопрано», заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в ее же квартире на Манхэттене в 1993 году. Вайнштейн эти обвинения не признал.

6 января в суде Манхэттена в Нью-Йорке началось рассмотрение дела Вайнштейна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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