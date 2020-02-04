Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию из-за отпечатков пальцев

Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию из-за отпечатков пальцев

04.02.2020, 14:06, Новости дня

Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ не смог въехать в Норвегию, где он должен был выступать на фестивале в городе Киркенес, сообщает агентство "Интерфакс".

Уточняется, что для получения визы нужно было сдать отпечатки пальцев, однако российским военнослужащим запрещено предоставлять свои биометрические данные другим странам.

Как пояснили норвежские власти, в некоторых случаях они могут сделать исключение, как это было во время празднования 75-летия освобождения Финнмарка от нацистов, которое проходило в октябре 2019 года. Тогда у ансамбля Северного флота отпечатки решили не брать.

Однако фестиваль Barents Spektakel в Киркенесе к особо важным событиям не относится, поэтому исключений для россиян делать не стали.

Источник: Вести



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