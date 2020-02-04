Как проходит эвакуация россиян из Уханя. Эксклюзивное видео

Жительница города Ухань Виктория Маковцева специально для передачи "60 минут" сняла эксклюзивное видео о том, как проходит эвакуация россиян из эпицентра коронавируса. Она рассказала, что прямо во двор дома за ними приехал большой, комфортабельный автобус: "Водитель, как положено, в перчатках и маске. Он наши вещи не трогал, минимально взаимодействует с нами. В автобусе сильно пахнет хлоркой".

Виктория поблагодарила сотрудников посольства за организацию эвакуации. Вылет самолета запланирован на 13:30. На борту россиян ждут военные медики и специалисты в области вирусологии. "Мы летим на 14-дневный карантин, скорее всего, это будет город Тюмень. Потом нас отправят по домам", — уточнила Виктория.

Другой жительнице Уханя россиянке Сабине Поляковой также удалось выйти в прямой эфир "60 минут". Она вылетает из Китая на том же самолете, что и Виктория, и пообещала выкладывать видео и фото, если будет такая возможность.

По официальной информации, никто из россиян, пожелавших уехать из Уханя, короновирусом не заражен.

Первый транспортный Ил-76 ВКС РФ вылетел в Китай для эвакуации российских граждан. Еще 4 военных транспортника ждут команды на взлет. По оценке российского посольства, эпицентр заражения — провинцию Хубэй — готовы покинуть 132 наших соотечественника, 82 из них находятся непосредственно в изолированном от всего мира городе Ухань. Место для эвакуации уже определено, но пока оно не разглашается. Известно только, что в Улан-Удэ никого высаживать не будут. На обратном пути там военный транспортник произведет дозаправку, а дальше самолеты отправятся уже в Центральную Россию.

По последним данным, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысячи.

Источник: Вести

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