Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

Врачи Каширской центральной больницы провели операцию пациенту, который обратился к медикам с сильными болями в животе. В ходе обследования в его организме обнаружили инородное тело, передает «Подмосковье сегодня».

Им оказался случайно проглоченный мужчиной лавровый лист. Он застрял в двенадцатиперстной кишке и начал резать ее слизистую оболочку. Именно это и спровоцировало боли в животе пациента. Врачи удалили лист, а мужчину отправили на амбулаторное лечение.

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