Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

04.02.2020, 14:05, Разное

Врачи Каширской центральной больницы провели операцию пациенту, который обратился к медикам с сильными болями в животе. В ходе обследования в его организме обнаружили инородное тело, передает «Подмосковье сегодня».

Им оказался случайно проглоченный мужчиной лавровый лист. Он застрял в двенадцатиперстной кишке и начал резать ее слизистую оболочку. Именно это и спровоцировало боли в животе пациента. Врачи удалили лист, а мужчину отправили на амбулаторное лечение. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Верховная Рада отклонила постановление об одобрении сроков подготовки изменений в законопроект №1014 «Об изменениях в ст. 106 Конституции Украины», которым президенту предлагается предоставить право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». За постановление проголосовали 214 нардепов при минимально […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика