Белорусский эксперт оценил намерение Лукашенко наладить отношения с «величайшей империей» США

«За 25 прошедших лет Лукашенко не раз обзывал американцев разными словами, хамил и так далее. Поэтому не стоит ожидать, что при его власти будет серьезное потепление отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя заявление президента Белоруссии об окончании «периода холода» в отношениях с США.

«Александр Лукашенко любит читать российскую прессу, сайты и Telegram-каналы, – отметил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. – Видимо поэтому он очень сильно возбудился по поводу реакции в РФ на предстоящий визит в Минск Майка Помпео и сделал свое заявление. Конечно, Лукашенко ожидал такую реакцию, ведь это первый визит такого высокого начальника из США за 26 лет».

В минувшую субботу впервые состоялся официальный визит главы Госдепа Майкла Помпео в Белоруссию. Во вторник Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США. Он подчеркнул, что Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей», чем, однако, озаботились в России. «А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются», – передало слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Отметим, что заявление было сделано накануне поездки Лукашенко в Москву. Дмитрий Песков подтвердил, что 7 февраля планируется встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии. Ранее сам Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Путиным и отметил, что Минск хочет честных отношений с Россией.

Самого Лукашенко еще не было у власти, когда в Минск прилетал Билл Клинтон, напомнил Болкунец. «Визит тогдашнего президента США стал величайшим событием в истории Белоруссии, по крайней мере именно так это подается в белорусских учебниках истории», – отметил эксперт. Болкунец предположил, что нынешний визит Помпео также займет достойное место в учебниках Белоруссии. Может быть, детям в школе будут рассказывать об этом уже в текущем году.

«Более того, судя по тому, как визит Помпео готовился, как его превозносят сейчас в белорусских СМИ, фотография его встречи с Лукашенко будет размещена на самом видном месте в почетной галерее дворца, где президент Белоруссии проводит свои заседания», – с иронией собеседник.

При этом, по оценке эксперта, вряд ли можно констатировать какой-либо стратегически важный прорыв в отношениях США и Белоруссии. «Отношения эти сегодня, попросту говоря, плохие, – полагает Болкунец. – Испорчены они были политикой Лукашенко, которую он проводил в середине 2000-х годов. Это закончилось тем, что в отношении ряда белорусских предприятий в 2006 году были введены санкции в связи с нарушением прав человека в республике. Позже ряду физических лиц был запрещен въезд в США и заморожены их счета, если они были где-либо найдены. С тех пор эти санкции никто не отменил, они действуют до сих пор».

По оценке собеседника, речь всего лишь о возможности разморозить отношения. «Если отмотать заявления Лукашенко за 25 прошедших лет, то обнаружится множество случаев, когда он обзывал американцев разными словами, хамил им и так далее, – полагает Болкунец. Но на какое-то время США могут сделать Лукашенко «хорошим парнем» и поиграть с ним. – Особенно сейчас, перед президентскими выборами. Не так давно Помпео «повесил морковку» для Лукашенко – пообещал ему несколько танкеров с нефтью. Я даже не исключаю, что Лукашенко их купит, чтобы показать Москве свою независимость. Только непонятно от кого. Независимость от одной стороны приведет его в зависимость от другой», – поделился эксперт.

Он также не исключил, что США могут открыть Белоруссии какую-либо финансовую линию на закупку американской нефти или дать какие-либо другие условия. Объясняется это просто – для США важно вбить клин между Россией и Белоруссией, отметил Болкунец. По его словам, американцам не нравится проект союзного государства и вообще вся евразийская интеграция в целом.

«А сейчас мы видим сложности в белорусско-российских отношениях ввиду непонимания того, как дальше развивать Союзное государство. И Лукашенко вместо того, чтобы в Москве решить все проблемы и подписать наконец «дорожные карты», решил немножко поиграть в многовекторную политику. Но такая политика закончилась печально для президента Украины Януковича. Печально она закончилась для президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. И очень печально для некоторых других бывших «хороших друзей» США, например, президента Ирака Фуада Масума», – напомнил Дмитрий Болкунец.





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