Дмитрий Маликов отказался от поклонниц ради любви к Наталье Ветлицкой

Дмитрий Маликов вспомнил о своей любви к Наталье Ветлицкой, ради которой он отказался от окружавших его поклонниц. Роман без продолжения завершился расставанием, но талантливым людям удалось сохранить чувство благодарности друг к другу.

Родители юного певца, рано познавшего бремя славы, не стали препятствовать связи сына с известной исполнительницей. В то же время они прекрасно понимали то, о чем пояснила гораздо позже Наталья Ветлицкая в передаче Андрея Малахова. «Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно», — скажет певица с высоты прожитых лет. Любимая женщина, а в искренности своих чувств на тот момент они уверены и сейчас, помогла молодому артисту с харизматичной внешностью спастись от «звездной болезни». Армия поклонниц, такая необходимая в профессии, в личном плане представляла серьезную угрозу для музыканта. Кстати, к его юбилею рассказывалось и о роли [url=https://oane.ws/xgo.php?url=]бабушки Маликова[/url] в защите любимого внука от «посягательств» настойчивых фанаток.

«Судьбы разные», предопределенные несходством характеров, после разрыва они стали строить отдельно. Но дружеские отношения сохранили. В свое время для возлюбленной музыкант написал песню «Душа», ставшую одним из главных хитов в репертуаре Ветлицкой. Перед возвращением певицы на орбиту российской эстрады он подарил права на хит бывшей спутнице тех романтических лет. Почти тридцать лет Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Маликовой-Изаксон и благодарен всем, кто помог ему не только добиться успехов в творческой, но и в личной жизни.

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