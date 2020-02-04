ЕС отказался признать оккупированные Израилем палестинские территории

Евросоюз отказывается от предложения Вашингтона в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы особенно озабочены заявлениями (США) о возможности аннексии Иорданской долины и других территории на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.





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