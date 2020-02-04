ЕС отказался признать оккупированные Израилем палестинские территории

ЕС отказался признать оккупированные Израилем палестинские территории

04.02.2020, 13:58, Новости дня

Евросоюз отказывается от предложения Вашингтона в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы особенно озабочены заявлениями (США) о возможности аннексии Иорданской долины и других территории на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 300. Проект закона поддержали 236 парламентариев при минимально необходимых 226 голосах. Документ должен еще пройти второе чтение, передает РИА «Новости». Он предполагает внесение в конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев. Также уточняется, что проведение парламентских выборов будет проходить по пропорциональной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика