Этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды

Этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды

04.02.2020, 13:54, Новости дня

Шестой этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Изначально этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но из-за сильного дождя и теплой погоды состоится в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, где запланировано проведение и седьмого этапа.

Международный союз биатлонистов отмечает, что даты и время гонок, а также программа соревнований не изменятся.

Шестой этап биатлонного Кубка IBU пройдет с 8-го по 9 февраля, а в его рамках состоятся женские и мужские спринт и масс-старт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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