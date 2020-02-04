Полу Уилану продлили арест до конца марта

Американскому морскому пехотинцу Полу Уилану, который ожидает суда по обвинениям в шпионаже, продлили арест до 29 марта.

Уилан, который имеет американский, британский, канадский и ирландский паспорта, был задержан в декабре 2018 года и обвинен в шпионаже.

Он отрицает выдвинутые против него обвинения, утверждая, что его подставили. В случае признания виновным ему грозит 20 лет тюрьмы.

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