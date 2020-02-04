В МВД Якутии рассказали о своем «позитивном» Twitter-аккаунте

Стимулом для создания необычных проектов в соцсетях послужила поддержка управления общественных связей МВД России, а также отклик подписчиков, рассказала газете ВЗГЛЯД начальник отделения информации и общественных связей МВД по республике Саха (Якутия) Мария Миронова.

Twitter МВД Якутии обратил на себя внимание многих пользователей сети со всей РФ благодаря проекту «Дежурка». Там сотрудники простым языком рассказывают детали вызовов, а также делятся историями из жизни дежурной части.

«Вообще, главными героями наших аккаунтов выступают обычные полицейские. Основная задача при ведении соцсетей – это освещение их работы, быта, хобби, успехов. Хочу отметить, что большим хорошим стимулом для нас является именно постоянная поддержка управления общественных связей МВД России. В прошлом году один из наших проектов в Instagram был уже отмечен на самом высоком уровне», – говорит Миронова.

Она рассказывает, что проекту «Дежурка», действительно предшествовала основательная подготовительная работа, а сама идея принадлежит одному из сотрудников-специалистов по SMM.

В начале 2020 года МВД Якутии в Instagram провело опрос относительно пожеланий по контенту в соцсетях. Большинство высказалось за описание интересных случаев из практики. В итоге родился проект «Дежурка», который решили подать в позитивном ключе в Twitter-формате, говорит Миронова.

«Проект «Дежурка» стартовал 28 января. На тот момент в Twitter насчитывалось 632 подписчика, а на сегодняшний день их количество составляет уже свыше четырех тысяч. Отклик очень большой, и, честно говоря, мы и не ожидали такого. Мы же готовили проект под якутский сегмент, но нам уже буквально со всей РФ пишут. Причем повальное большинство – это положительные комментарии», – подытожила Миронова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин счел верной идею внести в законодательство поправку, разрешающую старшекурсникам педагогических институтов преподавать в школах. На встрече с представителями общественности к главе государства обратилась учительница младших классов из Череповца Виктория Смирнова, которая посетовала на нехватку кадров в школах. Она предложила привлечь к работе студентов педагогических институтов последних курсов, для чего потребуется скорректировать законодательство. […]