Россияне стали сознательно устраивать «цифровой детокс»

Почти половина россиян (46%) за последний год сознательно ограничивали себя в доступе к интернету, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что среди пользователей, которые специально отключали доступ к интернету, 18% делали так один или несколько раз в неделю, по 14% – раз в месяц или в полгода и реже. При этом у 33% такого не было, а у 19% было один раз, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Исследование показало, что 69% граждан пользуются интернетом практически ежедневно, 9% – несколько раз в неделю, а 18% его не используют.

Также, по мнению 13% россиян, их жизнь полностью поменяется, если исчезнет интернет, и они не знают, как будут без него выполнять повседневные действия.

В случае исчезновения интернета у 42% опрошенных, по их мнению, существенно изменится жизнь, но они смогут приспособиться, 25% полагают, что минимально поменяет их жизнь. Еще 20% считают, что для них ничего не изменится.

Согласно результатам опроса, россияне чаще всего используют интернет для общения с друзьями и родственниками (88%), получения новостей о жизни города, страны, мира (83%) и развлечений (75%), а также для проведения банковских операций (72%), оплаты счетов (68%), обучения, самообразования (63%).

Около 73% респондентов соглашаются с утверждением, что «в современном мире необходимо отдыхать от интернета, ограничивая на время или полностью блокируя доступ к нему». При этом 43% россиян выбрали бы для отпуска место, где совсем нет интернета, а 42% – где бесплатный интернет есть на каждом шагу.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее россияне оценили угрозу потери работы из-за искусственного интеллекта.

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