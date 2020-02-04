Гаджеты: Симуляция NASA показала Землю без океанов и морей (видео)



Большая часть Земли покрыта океанами, которые скрывают удивительный рельеф, не менее уникальный, чем видимая часть суши. Это и самый длинный в мире горный хребет и плато, представляющие собой своеобразные мосты между континентами.

Ученый-планетолог Джеймс О’Донохью, из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), используя анимационный фильм NASA, созданный физиком и аниматором НАСА Хорасом Митчеллом в 2008 году, показал виртуальное «осушение» Земли и «избавил подводный рельеф от скрывающих его океанов.

Процесс постепенного отступления воды энтузиаст снабдил хронометрированные и добавил маркер, сигнализирующий о количестве метров, на которые снижается уровень мирового океана. При этом стартовые метры демонстрируются в замедленном режиме, так как именно на этой глубине залегают континентальные шельфы, имеющие громадную площадь.

Представшие перед нами три пятых поверхности Земли открывают многие тайны заселения Земли, демонстрируя пути миграции человечества с континента на континент. Такие переходы были между Аляской и Сибирью, Австралией и островами Океании, а также между Англией и Европой. Во время ледникового периода эти переходы выступали из-под воды, так как большая часть влаги, циркулирующей на Земле, была превращена в компактный ледовый покров материков.

Также можно наблюдать и самый протяженный горный массив, простирающийся на 60 тысяч км по всему Земному шару. В настоящее время 90% его поверхности скрыты водой. Такое путешествие на глубины океана, по мнению ученого не только раскрывает красоты рельефа морских глубин, но и позволит продвинуться в изучении древней истории человечества.

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