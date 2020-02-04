Россия решила эвакуировать из Уханя нескольких граждан стран СНГ

Россия эвакуирует из города Уханя и провинции Хубэй не только своих граждан, но и несколько граждан стран СНГ, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
Денисов утвердительно ответил на вопрос о том, обращались ли к РФ граждане СНГ с просьбой об эвакуации, и добавил, что «кого-то везем, конечно, кого можем взять», передает РИА «Новости».
«Здесь проблема упирается не в наше желание, а в наши возможности, к сожалению, не всех, потому что просто не вмещаются», – отметил он.
Посол отметил, что в числе эвакуируемых граждане Белоруссии, Казахстана, те, кто отстал от своего рейса, а также несколько студентов из Армении.
Ранее Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении.
Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
Эвакуация россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил России уже вылетел для эвакуации граждан РФ из Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.
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