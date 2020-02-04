Толстой объяснил предложение закрепить в Конституции определение брака

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение закрепить в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины, пояснив, что это «создаст барьер для попыток прописать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ».

«Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы. И хочу напомнить, что РФ предлагала к этой конвенции свои поправки, но они были все отклонены. А теперь нам на уровне национального законодательства пытаются навязать закон, который нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО», – сообщил Толстой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нужно закрепить в Конституции нерушимые и неприкосновенные вещи, такие как традиционный брак. «Как мы закрепили в 2014 году принадлежность Крыма к России», – подчеркнул политик.

В январе уже сообщалось, что по предложению общественников в Конституции могут закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины» и пункт о защите традиционных семейных ценностей. Это предложение уже поддержал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Сейчас в Семейном кодексе прописано, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины.

В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.





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