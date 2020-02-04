Мнение: Январские показатели

Январские поставки газа Газпрома в Европу через Украину упали втрое по отношению к январю прошлого года и составили всего 2,65 млрд кубометров против 8 млрд в прошлом году. Поставки упали и по украинскому транзиту, и через территорию Белоруссии по системе "Ямал". По Северному потоку-1 они, наоборот, несколько выросли. В целом падение экспорта в Европу в январе составило более 34 процентов — 11,4 против 17,3 млрд кубометров.

Можно, конечно, говорить о теплой зиме, сверхнормативных запасах газа в подземных хранилищах, но поставки СПГ третьих поставщиков в Европу, напротив, в январе увеличились примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Превышение январских поставок по сравнению с прошлым годом составило приблизительно 3 млрд кубометров.

Кстати, проблемы не только у Газпрома, а у всех поставщиков газа по трубе, в частности, хуже всего после Газпрома дела обстоят у Алжира.

По всей видимости, продолжает меняться структура поставок в пользу сжиженного газа, и это не январская история, а долгосрочный тренд. У него есть вполне объективная причина — европейские терминалы приема СПГ в прошлом году были загружены всего лишь на четверть, а потому резерв мощностей колоссальный, что не может не отражаться на ценах и привлекательности таких поставок. Кроме того, существенными темпами растет сегмент спотовых (биржевых) поставок по отношению к долгосрочным контрактам. Именно спотовые поставки создают рыночные условия на всём рынке газа, и несмотря на очевидные проблемы такого вида торговли (в первую очередь биржевая торговля газом даёт сбой в периоды пикового потребления), такая торговля позволяет потребителям диктовать условия продавцам и по традиционным поставкам по трубе.

Если тенденция на снижение доли трубопроводных поставок сохранится (а пока нет никаких оснований считать, что это не так), то только в 20 году можно ожидать падение объемов экспорта по трубе не менее чеи на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, причем чем крупнее поставщик и его доля на европейском рынке, тем падение будет большим. Газпром в этом случае вполне может потерять до 20% прошлогоднего экспорта, а возможно, и более.

Неясной остается ситуация и с китайской эпидемией. Если она продлится достаточно долго, и китайская экономика не сможет полноценно вернуться к докризисным показателям, общее падение продолжится ужа на других рынках, что скажется в первую очередь на сырьевом спросе. Этот фактор может дополнительно вычеркнуть экспортные объемы у Газпрома, и тогда общее падение за год может стать совершенно катастрофическим.

При этом как известно, где тонко, там и рвется. С учетом тотальной закрытости российских госкорпораций, которые фактически являются общаками элитных преступных организованных группировок, невозможно оценить реальное положение дел в сырьевых отраслях. Беспощадное разворовывание ресурсов через механизм капитальных вложений и бессмысленные мега-стройки неизбежно создает критические места в экономике отраслей. В обычной обстановке закрыть возникающие проблемы удавалось через маневр ресурсами, но сейчас ресурсы истощены, и у газовиков и нефтяников может рвануть где угодно, об этом станет известно уже по факту.

2020 год начался крайне сложно, продолжение у него тоже не слишком оптимистическое, поэтому в этом году будет происходить стремительное накопление проблем и противоречий. Хаотичное управление в стране не дает никаких оснований надеяться, что эти проблемы будут не только решены, но даже осмыслены.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко. «Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и собственно в Карпатах. На севере Украины и значительной […]