Посол РФ в Китае заявил о фактически военном положении

Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении.

«Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», – сообщил Денисов, передает ТАСС.

Он отметил, что пока вопрос об эвакуации из Китая всех российских граждан или сотрудников дипломатических представительств не рассматривается. «Пока об этом речи нет. Очень бы хотелось, чтобы и не было. И есть вполне обоснованные надежды, что этого не произойдет», – сказал посол.

Он также добавил, что среди россиян в Ухане зараженных коронавирусом нет. «Среди них нет заболевших», – подчеркнул дипломат.

Ранее в Минобороны сообщили, что первый самолет Воздушно-космических сил РФ вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.

Эвакуация граждан РФ из Китая запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





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