Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать российскую нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности республики покупать российскую нефть по мировым ценам, но Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.
«Что мы просим сейчас от россиян … : если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть …, продайте нам по мировым ценам», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.
Однако, по словам Лукашенко, РФ не соглашаются на такие предложения и настаивает» еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Белоруссию».
«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» – сказал белорусский президент.
Тем временем глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа и нефти.
Ранее о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами заявлял глава Госдепа Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.
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