В скором времени станет доступен анализ крови для определения риска заболевания мелких церебральных сосудов

Заболевание мелких сосудов головного мозга играет важную роль в развитии инсульта, деменции и других когнитивных нарушений. Хорошая новость: вскоре станет возможным провести раннюю диагностику цереброваскулярной патологии

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили взаимосвязь между 6 белками, которые связаны с воспалительной реакцией иммунной системы, и симптомами цереброваскулярной патологии. В исследовании приняли участие 167 пожилых людей без проблем с умственными функциями или с совсем незначительными нарушениями. Они прошли когнитивное тестирование, МРТ-сканирование головного мозга и анализ крови на выявление уровня провоспалительных белков. Когда эти данные сопоставили, оказалось, что у пациентов со следами патологии мелких сосудов головного мозга на МРТ были значительно повышены показатели провоспалительных белков. На следующем этапе исследования специалисты решили провести подобную комплексную диагностику среди пациентов, лежавших на госпитализации с с признаками инсульта. На снимках МРТ у них были выявлены изменения белого вещества полушарий головного мозга, вызванные поражением мелких церебральных сосудов. Но самое главное, эти изменения находились в четкой корреляции с повышенным уровнем провоспалительных белков в крови. Полученные результаты будут использованы при создании новых диагностических тестов для определения риска цереброваскулярной патологии у пациентов.

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