Группа веганов-активистов подверглась атаке взбешенного англичанина. Видео

Группа веганов-активистов подверглась атаке взбешенного англичанина. Видео

04.02.2020, 13:31, Новости дня

В английском Брайтоне группа веганов-активистов подверглась яростному нападению во время протеста возле магазина, торгующего одеждой из меха и кожи — взбешенный мужчина внезапно набросился на одного из митингующих.

 

"Атака не была спровоцирована, — возмущенно написали в сообществе "брайтонские веганские активисты". — Неудивительно, что люди, мучающие животных ради статуса и личной выгоды, проявляют насилие и токсичность."

Полиция заявил изданию Brighton & Hove News, что к ним поступала информация о беспорядках возле магазина Profile Fashion, однако полисмены не стали приезжать на место происшествия, поскольку потасовка закончилась в течение минуты.

Источник: Вести



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