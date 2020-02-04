Легионер «Динамо» был переведен в дубль из-за грубости в адрес тренера команды Михайличенко – СМИ

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду киевлян из-за грубости в адрес главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, пишет ресурс Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, во время тренировки, которая прошла 3 февраля, Кадар при всей команде нагрубил Михайличенко, после чего был отправлен в дубль.

Ресурс допускает, что эта мера может иметь временный характер. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

Кадар выступает за «Динамо» с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с «Динамо» действует до лета 2023 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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