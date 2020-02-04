МИД опубликовал подборку документов Ялтинской конференции

Архивная служба МИД РФ подготовила серию тематических подборок документов к 75-летию Победы. Первая часть уже опубликована на сайте ведомства. В нее вошли документы Ялтинской (Крымской) конференции.
«К 75-летию Победы Архивная служба МИД РФ подготовила серию тематических подборок документов, которые, надеемся, вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов», – сказано в сообщении на сайте МИД.
Там отмечено, что в первой публикации представлены документы Ялтинской (Крымской) конференции 4-11 февраля 1945 года, которая «стала одним из важнейших событий на завершающем этапе Великой Отечественной войны, определила главные направления взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и политическим вопросам послевоенного мироустройства».
В ведомстве уточнили, что в настоящее время «продолжается процесс рассекречивания и оцифровки документальных массивов архива министерства для их ввода в широкий научный и общественный оборот».
Кроме того, в МИД напомнили, что также можно ознакомиться и с другими архивными делами, например, на веб-ресурсе «СССР и союзники. Документы архива МИД РФ о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» и на сайте Историко-документального департамента.
Напомним, с 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, там обсуждались принципы взаимодействия государств в послевоенное время.
Ранее в российском военно-историческом обществе рассказали о спорах Сталина и Рузвельта вокруг Ялтинской конференции.
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